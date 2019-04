Justin Bieber explica porque o nome de Selena Gomez estava no seu histórico de pesquisa do Google

27/04/2019 | 12:10



Justin Bieber reacendeu rumores entre seus fãs de que poderia ainda estar apaixonado por Selena Gomez. Em um vídeo postado em seu Instagram Stories na última quinta-feira, dia 25, o astro aparecia brincando com a notícia de um tabloide que escreveu seu nome errado e disse que sua esposa, Hailey, estaria grávida. Mas foi outro detalhe que chamou a atenção dos seguidores do cantor. No canto da tela foi possível ver o histórico de pesquisa de Justin, e a performance de Selena no Coachella estava entre as últimas visualizações! Os fãs perceberam isso ao ver nome Ozuna, que foi com quem ela performou Taki Taki no festival, ao lado, também, de Cardi B e DJ Snake.

A internet, obviamente, foi à loucura, e Justin precisou ir a público se explicar. No comentário de uma foto, ele escreveu:

O vídeo de Selena cantando Taki Taki apareceu depois que eu e minha esposa assistimos a minha performance no Coachella. Obviamente ela estaria nos vídeos relacionados. Era literalmente o próximo vídeo a ser tocado... Aos fãs e pessoas que acham que eu estou maliciosamente tentando fazer alguma m***a, cresçam.

E continuou:

Essa ideia de que eu secretamente conspirei para abrir os meus Stories e propositalmente dar um zoom suficiente para que vocês possam ver o nome dela é uma loucura. São de vidas reais que vocês estão falando, de emoções reais, parem de agir como se vocês soubessem tudo. Vão para a escola ler livros e focar em suas próprias vidas.

O comentário veio um mês depois que ele postou um textão dizendo que amou muito Selena, mas que Hailey é a melhor coisa que já aconteceu em sua vida. E a esposa de Justin também parece ter muito o que dizer sobre o assunto! Depois da repercussão do vídeo, a modelo postou uma mensagem nos Stories, que serviu como um recado aos haters que dizem que seu marido ficaria muito melhor com Selena. Mas ela os apagou logo em seguida, como conta a revista Elle.

Hailey escreveu:

Vocês, crianças da internet, precisam aprender a seguir em frente. Somos adultos que tem coisas melhores pra fazer do que perder tempo explicando algo para que vocês possam parar com essas fantasias delirantes. Eu não vou sentar aqui e deixar estranhos obsessivos me dizerem algo sobre meu próprio marido, se querem falar sobre o marido de alguém, arrumem um pra vocês. Boa noite!

Depois de deletar a mensagem, ela postou outra mensagem nos stories, dizendo:

Apenas um lembrete: Nenhum de nós entende essa coisa chamada vida.

Tenso, hein?