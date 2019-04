João Zoli faz tatuagem de anjo com rosto de Gabi Prado e divide opiniões na web

27/04/2019 | 11:10



João Zoli e Gabi Prado realmente engataram um romance forte depois de A Fazenda 10! Apenas quatro meses depois do fim do reality que os uniu, o casal já está noivo, e agora o modelo decidiu fazer uma homenagem um tanto quanto definitiva para a amada!

João tatuou no antebraço uma tatuagem de uma anja sexy com o rosto de Gabi! O desenho, no entanto, dividiu opiniões. Alguns fãs acharam uma homenagem linda e mandaram mensagens fofas ao casal, como:

Ficou linda... Que prova de amor, Gabi, segura esse homem.

Invejosos dirão que é loucura, mas eu chamo isso de amor!

Se não for pra namorar assim, eu nem quero.

Já outros seguidores não gostaram da atitude, principalmente por eles terem tão pouco tempo de namoro:

Fico imaginando quando terminar o namoro...

As atualizações de trouxa foram realizadas com sucesso.

Depois termina e quer escrever nome por cima.

Gabi, no entanto, parece ter gostado do resultado, já que comentou:

Essa anja tem o cabelo daora, seguido de um emoji de coração.