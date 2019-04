Xuxa se despede de Sasha em Nova York: A cidade que tem meu outro coração batendo

27/04/2019 | 11:10



É hora de dar tchau! Xuxa Meneghel foi para Nova York, nos Estados Unidos, passar o feriado de Páscoa ao lado da filha, Sasha Meneghel. Sasha está morando na cidade norte-americana para estudar Moda na Parsons School of Design, e por isso as duas sempre dão um jeitinho de se encontrarem quando rola aquela folguinha na agenda. Mas como tudo que é bom, dura pouco, a eterna Rainha dos Baixinhos teve que se despedir da filha na última sexta-feira, dia 26, e voltar para o Brasil.

Me despedindo da cidade que tem meu outro coração batendo. Vou e deixo minha vontade que Deus sempre te proteja, meu anjo, @sashameneghel, escreveu a apresentadora do Dancing Brasil no Instagram.

Nos comentários da publicação, muitos fãs desejaram que Xuxa retornasse ao nosso país em segurança - além, claro, de comentarem sobre a beleza da artista, de 56 anos de idade.

Tomara que essas duas consigam se ver logo, né?