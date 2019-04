Vanessa Soares

27/04/2019 | 10:15



Um motociclista não resistiu a ferimentos e morreu após um acidente por volta das 7h30 da manha deste sábado (27) entre um carro, um caminhão e a moto, na Avenida dos Estados, altura do Auto Shopping Global, em Santo André, no sentido São Caetano.

Segundo informações da Prefeitura do município, o motorista do carro, um Fiat Marea, não ficou ferido. Não há informações sobre o condutor do caminhão, que se evadiu após a colisão.