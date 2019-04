Anitta explica vídeo onde J Balvin a deixa no vácuo: Qual é a necessidade do cara parar pra ficar de teatrinho comigo?

27/04/2019 | 10:10



Como você viu, Anitta foi um dos grandes nomes do Latin Billboard Music Awards, premiação que aconteceu na última quinta-feira, dia 25. Acontece que um vídeo com a cantora ao lado do amigo, J Balvin, causou bastante estranheza na internet. Nas imagens, a funkeira cumprimenta o colombiano, eles conversam por alguns instantes mas, de repente, o cantor vira de costas e vai embora - bem no momento em que Anitta posa para uma foto com ele!

Muitos internautas falaram sobre o momento, alguns até com ironia:

O melhor foi J Balvin dando fora nela ontem, tipo, 'sai pra lá', escreveu um.

Impressão nossa ou o J Balvin deu um vácuo na Anitta?, questionou outra.

Ele poderia ter sido um pouco mais educado, ele estava ao lado dela e evitou, apontou uma terceira.

O burburinho era grande, até que a própria Anitta resolveu se pronunciar! No Instagram, a cantora comentou o seguinte, dando um basta nos comentários maldosos:

Cada dia que passa tenho mais medo do que a internet tá fazendo com o ser humano. O que leva a pessoa a fazer um comentário super convicto de algo que ela não faz a MENOR ideia? Sabe por que eu e Balvin mal nos falamos lá? Porque a gente passou a manhã INTEIRA falando sem parar. A namorada se arrumou inclusive comigo, no meu hotel, com meu maquiador. Qual é a necessidade do cara (que é o mais cobiçado nesse tipo de evento por estar num momento gigante da carreira) parar pra ficar de teatrinho comigo pro povo filmar? Que loucura! A internet não mostra nem 20% do que é a vida real, galera. Se continuarem se baseando no pouco que chega aos nossos olhos para tirar nossas conclusões, vamos cair todos por água abaixo.

Bem direta, hein?