Putin quer encontrar presidente eleito na Ucrânia para melhorar relação

27/04/2019 | 09:59



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, levantou neste sábado a possibilidade de encontrar o presidente eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em um sinal que Moscou pode querer melhorar as relações que foram amargadas após a anexação da Crimeia em 2014.

Putin disse que se eles se encontrarem, ele e Volodymyr Zelenskiy devem discutir como acabar o conflito da Ucrânia com os separatistas apoiados pelos russos.

"Se tivermos uma reunião em algum momento, começaremos algumas negociações, as quais eu não descarto, então vamos em primeiro lugar ter que falar sobre como acabar com o conflito no sudeste da Ucrânia", disse Putin em entrevista coletiva.

As relações de Moscou com a Ucrânia amargaram após a anexação em 2014 da Crimeia e a guerra separatista apoiada pela Rússia.

Putin também disse que Moscou está considerando se oferecerá cidadania a todos

ucranianos seguindo o seu decreto esta semana para agilizar os pedidos por

moradores das partes controladas pelos rebeldes do leste da Ucrânia.

Isso sugere que a Rússia quer exercer hegemonia na Ucrânia. O governo ucraniano

vê o decreto como interferência em seus assuntos e no processo de paz. Fonte: Associated Press