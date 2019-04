Leclerc mantém domínio da Ferrari e lidera último treino livre em Baku

27/04/2019 | 09:22



Líder no segundo treino livre do GP do Azerbaijão da Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc também foi soberano na terceira e última atividade, realizada na manhã deste sábado, e colocou a Ferrari na ponta mais uma vez nos traçados da capital Baku. Ele marcou o tempo de 1min41s604.

Em ótima fase, Leclerc, com o desempenho nos treinos livres, se credencia para conquistar a pole no treino de classificação. O piloto da Ferrari perdeu o GP do Bahrein, o segundo da temporada, para Lewis Hamilton em razão de problemas no motor e, agora, quer dar o troco em Baku.

O alemão Sebastian Vettel foi o segundo colocado e completou a dobradinha da Ferrari, ao ser 0s198 mais lento que seu companheiro. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, superou os carros da Mercedes na última atividade e chegou no terceiro lugar, com a marca de 1min42s852, seguido por Valtteri Bottas e Lewis Hamilton em quarto e quinto, respectivamente, que tiveram uma apresentação inferior à de sexta-feira e acabaram 1s5 atrás do líder Leclerc.

O russo Daniil Kvyat manteve o ritmo forte da atividade anterior, em que, apesar de ter batido no muro, foi bem. Ele terminou em sexto novamente, à frente de seu companheiro de Toro Rosso, o tailandês Alexander Albon, que cravou a oitava marca. O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, foi o sétimo. O mexicano Sergio Perez, da Racing Point, terminou na nona posição, e o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, fechou o top 10.

A Renault melhorou um pouco seu rendimento, mas não o suficiente para aparecer entre os dez primeiros. O australiano Daniel Ricciardo foi o 11º e o alemão Nico Hülkenberg, apenas o 16º.

A atividade foi mais movimentada do que de costume. Como o primeiro treino livre praticamente não ocorreu em razão do incidente do britânico George Russel com a tampa solta do bueiro, as equipes tiveram de dar um jeito de realizar o cronograma das atividades em duas sessões.

Neste sábado, o treino de classificação para o GP do Azerbaijão acontecerá às 10 horas. A corrida, no domingo, terá início às 9h10.