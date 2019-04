Alarme falso! Entenda porque uma ambulância estava na casa de Meghan Markle e príncipe Harry

27/04/2019 | 09:10



E parece que os fãs da família real terão que esperar mais um pouco para verem o rostinho do primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry! Segundo informações do site norte-americano People, o fato de uma ambulância ter sido vista próxima à casa dos pombinhos em Londres, na Inglaterra, não teve relação nenhuma com o nascimento do bebê. O Serviço de Ambulância da região afirmou que o veículo apenas fazia parte do treinamento de um de seus motoristas.

O Serviço de Ambulância do Centro-Sul continuará a cuidar de todos os pacientes em Windsor da maneira habitual. Não podemos comentar sobre o movimento geral de ambulâncias ao redor da área de Windsor, e a confidencialidade do paciente deve ser respeitada em todos os momentos. Além disso, não comentamos questões operacionais relativas aos membros da família real, disse a organização em um comunicado enviado à imprensa internacional.

É muito improvável que Meghan utilize uma ambulância caso entre em trabalho de parto - a menos que haja uma emergência. Como você já viu, a duquesa de Sussex planeja dar à luz em casa, quebrando assim uma tradição de anos da família real britânica.