Xi pede para que mais países se juntem ao projeto da China de infraestrutura

27/04/2019 | 08:53



O presidente da China, Xi Jinping, pediu para que mais países se juntem ao projeto chinês de expansão da infraestrutura, após líderes expressarem apoio neste sábado, enquanto os EUA se preocupam de que a China está ampliando sua influência estratégica.

Xi falou durante uma reunião de líderes para celebrar o projeto bilionário Iniciativa do Cinturão e Rota - estratégia de desenvolvimento adotada pelo governo chinês envolvendo desenvolvimento de infraestrutura e investimentos em países da Europa, Ásia e África, lançada em 2013.

O tom otimista do fórum de dois dias, em que o presidente russo Vladimir Putin e outros líderes elogiaram a iniciativa, é um revés para a administração do presidente americano, Donald Trump, que tem tentado desencorajar outros países de participarem.

Xi prometeu ontem promover avanço financeiro, ambiental e outros padrões em resposta a reclamações sobre dívidas e outros problemas. Isso tem potencial de aumentar as tensões com Washington, tornando a iniciativa mais atraente para os participantes adicionais.

"Precisamos incentivar a plena participação de mais países e companhias", disse o presidente chinês no evento do governo.

Xi tentou dissipar queixas de que o projeto faz pouco para o desenvolvimento

De países que tomaram emprestado de Pequim para construir portos, ferrovias e outras instalações. Xi disse que seu governo quer "entregar benefícios a todos".

Acordos adicionais no valor de US$ 64 bilhões foram assinados durante o

fórum, disse Xi. Ele não deu detalhes sobre o que esses acordos cobriam ou quais países assinaram.

Um comunicado conjunto emitido pelos líderes presentes na reunião agradeceu

as "oportunidades importantes" criadas pela Iniciativa do Cinturão e Rota e disse que oferece "potencial para o desenvolvimento econômico e social".

Alguns governos saudaram a iniciativa lançada em 2013 para aumentar o comércio

construindo portos, ferrovias e outras infraestruturas na Ásia, África e

o Oriente Médio. Mas alguns estão lutando para pagar os empréstimos chineses, que tem alimentado reclamações sobre uma possível "armadilha da dívida".

Críticos também reclamam que muito do trabalho vai companhias estatais chinesas e a iniciativa pode levar à corrupção e causar danos ambientais. Apesar da oposição dos EUA, o governo chinês disse que o número de países que assinaram acordos para apoiar a iniciativa subiu de 65 para 115.

Durante o fórum, o líder chinês repetiu sua promessa de adotar "regras amplamente aceitas e padrões, além de encorajar os países da Iniciativa Cinturão e Rota a seguirem padrões globais para desenvolvimento de projetos, compras e operações".

"Saudamos a participação de instituições financeiras multilaterais e internacionais, instituições financeiras de investimento e financiamento da Iniciativa Cinturão e Rota, e encorajamos a cooperação de mercado", disse Xi. "Com o envolvimento de várias partes interessadas nós certamente podemos trazer benefícios para todos", acrescentou. Credores chineses forneceram US$ 440 bilhões em financiamento para a iniciativa de infraestrutura, disse o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, na quinta-feira. Fonte: Associated Press