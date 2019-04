27/04/2019 | 08:16



Um projeto de lei que será analisado pelo plenário da Câmara prevê veto em todo o País a canudos e sacolas de plástico. Trata-se de uma iniciativa popular. A ideia legislativa foi proposta por Rodrigo Padula de Oliveira e apoiada por mais de 24 mil pessoas no portal e-Cidadania. A ideia é vetar a fabricação, a importação, a distribuição e a venda de sacolas plásticas, além de utensílios plásticos descartáveis para consumo de alimentos e bebidas. A exceção é para as sacolas e utensílios descartáveis feitos com material integralmente biodegradável.