27/04/2019 | 08:15



A Justiça de Goiás condenou seis acusados de montarem uma central de distribuição de drogas em Goiânia, que entregava entorpecentes, principalmente cocaína, na casa de usuários. Segundo estimativas da Polícia Civil, o grupo lucrava cerca de R$ 150 mil por mês com a atividade. Mais de 1.400 clientes estavam cadastrados nos celulares da organização criminosa, que realizava pelo menos cem entregas por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.