Paulistano celebra centenário do tetra

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/04/2019 | 23:00



Referência no início do século XX, quando as equipes brasileiras davam os primeiros passos no futebol amador, o Club Athletico Paulistano dominou as disputas em São Paulo de 1905 a 1929, período no qual conquistou 11 troféus. Quatro deles de forma consecutiva, de 1916 a 1919, feito que torna a agremiação a única tetracampeã estadual até os dias atuais.



Para celebrar o centenário da conquista, o clube, localizado no Jardim América, na Capital, fará festa para convidados amanhã, com presença do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, entre outras autoridades importantes.



O campeonato de 1929 foi o último do Paulistano, que preferiu não aderir à profissionalização iminente do futebol e fechou o time com 11 títulos, sendo até hoje o quinto maior vencedor da competição, atrás apenas de Corinthians (30), Santos (22), Palmeiras (22) e São Paulo (21). Parte do seu elenco se juntou à Associação Atlética das Palmeiras e fundaram, em 1930, o São Paulo FC.



“Temos muito orgulho por sermos os únicos (tetracampeões) há 100 anos. Uma marca que dificilmente será batida”, orgulhou-se o diretor de esportes do Paulistano, Eduardo Saboya, que garante não torcer contra o Corinthians, que conquistou recentemente o tricampeonato paulista e, em 2020, terá a chance de se igualar ao Paulistano. “De maneira nenhuma iremos torcer contra, mesmo porque em nosso quadro associativo existem muitos corintianos. Já não posso garantir aqueles sócios torcedores de outros times, mas reconheço que ficará um gostinho amargo caso isso venha a acontecer. De qualquer forma, eles terão de aguardar mais um ano. Por enquanto, somos os únicos tetra”, finalizou.