Santo André nunca perdeu final da A-2

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/04/2019 | 22:44



Independentemente do resultado, a final da Série A-2 do Paulista, entre Santo André e Inter de Limeira, vai ter desfecho histórico. O Ramalhão jamais foi derrotado quando chegou à decisão do torneio, enquanto o Leão nunca foi vice. A primeira partida será amanhã, às 11h, no Interior. O duelo de volta acontece no feriado da quarta-feira, também às 11h, no Bruno Daniel.



Segundo time com mais títulos da Série A-2, com quatro (apenas um a menos que o XV de Piracicaba), o Santo André foi campeão em 1975, contra a Catanduvense; em 1981, diante do XV de Piracicaba; em 2008, quando derrotou o Oeste; e, recentemente, em 2016, ao superar o Mirassol. O Ramalhão ainda foi vice-campeão em três oportunidades, 1974, 1979 e 2001, mas todas em sistema de pontos corridos.



Já a Inter de Limeira, campeã da Primeira Divisão em 1986, tem três títulos da Série A-2, em 1978, 1996 e 2004, todos eles conquistados em sistema de pontos corridos.



Outro fato curioso que envolve a decisão é o de a Inter não vencer o Santo André no Estádio Major José Levy Sobrinho, local do jogo de amanhã, há 23 anos, segundo levantamento do jornalista Edmar Ferreira, historiador de Limeira. Está certo que neste período foram realizadas apenas três partidas, com duas vitórias do Ramalhão e o empate por 2 a 2 dia 1º de fevereiro de 2008, na última vez em que os clubes se enfrentam no Interior. No geral, porém, o retrospecto é favorável ao Leão, que em 50 partidas venceu 22, contra 14 da equipe da região e 14 empates.



SEM DESFALQUES

A diretoria do Santo André protocolou ontem na CBF a prorrogação do vínculo do atacante Maikinho, que chegou durante a primeira fase da Série A-2 e tinha contrato válido até domingo, dia da primeira partida da decisão. O acordo foi prorrogado até quinta-feira. Assim, ele está liberado para jogar os dois confrontos da decisão.



Com isso, Fernando Marchiori tem todo elenco à disposição, já que não tem desfalques por lesão ou suspensão. Caso ele escolha repetir o time, será o terceiro duelo consecutivo com a mesma escalação, fato inédito durante a Série A-2. Em 19 jogos até agora, o treinador, que sofreu muito com lesões no elenco, só conseguiu manter a escalação duas vezes: além de agora, também no início do torneio, nas vitórias sobre Penapolense (2 a 0) e Taubaté (1 a 0).