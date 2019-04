Festa do Pilar leva atrações culturais e religiosas a Ribeirão Pires

Da Redação



27/04/2019 | 07:00



Ribeirão Pires realiza, entre hoje e o dia 1º de maio, a 83º Festa de Nossa Senhora do Pilar. O evento contará com atrações culturais, religiosas e gastronomia típica na tricentenária Capela do Pilar e em seu entorno (acesso pela Avenida Santa Clara, s/nº, Pilar Velho).

O primeiro dia de festejo terá como destaque show de Maria Cecília & Rodolfo, às 21h. A dupla apresentará sucessos da carreira, dos antigos aos mais recentes. Antes, a partir das 17h, a festa receberá os shows do Grupo Orbe, na Capela, e dos cantores sertanejos João Ramalho & Ribeirinho e De Lukka.

A programação continuará amanhã, a partir das 9h, com a tradicional cavalgada, que reúne cavaleiros e amazonas devotos, com destino à escadaria da Capela do Pilar. O grupo partirá do Complexo Ayrton Senna.