S.Bernardo recebe evento sobre o mal de Parkinson

O Grupo de Apoio ao Parkinsoniano do Grande ABC realizará, entre hoje e amanhã, eventos em São Bernardo para levar informações e conscientizar a população a respeito da doença. Hoje, será realizado encontro que contará com palestras e debates com profissionais que estudam a doença. Amanhã, será promovida caminhada para mobilizar portadores de parkinson, familiares e interessados.

Hoje, o evento contará com palestras com neurologista, psiquiatra, psicólogo e coaching. Haverá momento para dinâmica e mesa de debates com médicos e profissionais, que estarão tirando dúvidas dos presentes. O evento será realizado no Rotary Club, em São Bernardo, na Rua Suécia, 500, entre 9h e 12h30. A entrada é gratuita.

Amanhã, a caminhada também iniciará às 9h e percorrerá a Avenida Barão de Mauá, em São Bernardo. O evento contará com a presença de fisioterapeuta, que realizará exercícios específicos para o parkinsoniano. A atividade conta com apoio e autorização da Prefeitura de São Bernardo. Para participar dos eventos é necessário realizar inscrição pelo e-mail praxiscomalegria.informacoes@gmail.com.

Criado em dezembro de 2018 pela neurocirurgiã goiana Ana Moura e por paciente com Parkinson, morador de São Bernardo, Clóvis Bartolino, o Grupo de Apoio ao Parkinsoniano surgiu da necessidade de trazer informações à população do Grande ABC. “Percebi carência de informações e acolhimento no que diz respeito ao Parkinson após atender pacientes da região,” explica Ana.