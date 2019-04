Santo André abre hoje nova versão da Feira da Fraternidade

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



27/04/2019 | 07:00



Após 24 anos ‘adormecida’, a Feira da Fraternidade – evento considerado um dos mais tradicionais de Santo André – volta a integrar o calendário de festejos da cidade e recebe o público, entre hoje e amanhã, das 12h às 22h, no estacionamento do Paço Municipal. A atração encerra a programação de aniversário de 466 anos do município e terá entrada por meio de ingresso solidário, ou seja, a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos da cidade.

A equipe do Diário esteve no local, ontem, e acompanhou a montagem do evento que, desde cedo, estava movimentada com trabalhadores da administração e voluntários das 50 entidades participantes. Cada uma das ONGs terá barraca, que ofertará cardápio variado de comidas típicas de diversos países. Do tradicional churrasquinho ao pão de queijo com pernil, as opções procuram agradar todos os gostos. Doces, bebidas e cervejas artesanais também farão parte da atração. O lucro das barracas beneficiará as próprias instituições. Haverá, também, brechó e artesanatos para arrecadar recursos para os projetos.

Primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade e coordenadora do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra destacou que a expectativa é de “sucesso”, e que a importância do evento já está na história em que ele traz. “Estamos realizando resgate histórico dos símbolos andreenses, que é o que faltava na nossa cidade. As pessoas estão ansiosas pela retomada da Feira da Fraternidade, tradição que se perdeu com o tempo.”

Ana Carolina lamenta que a sociedade tenha valorizado somente bens materiais e que cada vez menos as pessoas se preocupem com o bem-estar do próximo. “O nome da feira já diz a que ela vem, que é a solidariedade. Esperamos que o retorno deste evento resgate também nos munícipes o que é ser fraterno e solidário”, ressaltou a primeira-dama. “Pretendo ficar no evento nos dois dias durante o tempo todo, já que teremos tenda do Fundo Social e outra do Banco de Alimentos, que arrecadará os ingressos solidários. Além disso, há muitas atrações bacanas e quero aproveitar tudo que puder deste momento”, completou.

A feira contará com o apoio de artistas que, voluntariamente, animarão o público. Haverá danças, atividades esportivas, exposições, brinquedos, entre outras atrações. Hoje, o evento começa ao som da Banda Lira e, às 20h45, o cantor Maurício Manieri encerra a agenda de shows. Buba dará início às apresentações de amanhã, e o cover oficial Classical Queen encerra a Feira da Fraternidade 2019, também a partir das 20h45.

A estrutura contará com banheiros, fraldário, posto médico, espaço kids, espaço pet e tenda coberta com capacidade para 1.200 pessoas.