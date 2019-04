Estudantes da rede estadual terão quatro períodos de férias

Daniel Macário

27/04/2019



O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou ontem que, a partir do próximo ano, alunos e professores das escolas estaduais terão quatro períodos de férias. A medida deverá impactar 250 mil estudantes que frequentam 344 unidades no Grande ABC.

Com a mudança no calendário escolar, estudantes passam a ter recesso de uma semana em abril, duas semanas em julho, uma semana em outubro e, por fim, 30 dias entre os meses de dezembro e janeiro. A medida não irá interferir nos 200 dias letivos previstos em lei.

Segundo o secretário da Educação de São Paulo, Rossieli Soares, a mudança tem como objetivo a melhoria do processo de aprendizagem. “Estudos mostram que períodos muito longos fora da escola atrapalham a aprendizagem, porque a criança demora a voltar no ritmo.”

Ele disse esperar que a mudança seja adotada também pelos 645 municípios do Estado, já que a integração dos calendários é importante para a administração direta, transporte e merenda, que muitas vezes são feitos em pareceria nas redes estaduais e municipais. Para ele, a integração também ajuda professores que atuam em redes distintas e pais que têm filhos em diferentes escolas.

O governador apresentou também justificativa econômica para a mudança. Segundo Doria, os períodos extras de férias podem estimular o turismo. Estudo feito pela Secretaria de Turismo estadual teria apontado impacto econômico de R$ 5 bilhões para os municípios nos próximos três anos com a mudança. Eles estimam que 12 milhões de pessoas, entre alunos, professores e seus familiares, possam viajar nestes períodos de férias.

O calendário escolar do próximo ano, com as devidas mudanças, deve ser publicado no segundo semestre, conforme estimativa da Secretaria da Educação.

PREFEITURAS

Entre as sete cidades, algumas administrações já admitem a possibilidade de seguir a alteração estadual. Caso de Santo André, que destacou que “ações referentes ao calendário escolar do ano seguinte são planejadas no mês de outubro, portanto, ainda há prazo considerável para avaliação e planejamento, caso seja necessário realizar alterações”.

A Prefeitura de São Bernardo preferiu não se pronunciar em relação ao tema e São Caetano observou que “por enquanto, não há nada oficial a este respeito”.

Em Diadema, o mês de férias é em janeiro, além de 15 dias de recesso em julho. Sobre a possível distribuição do período, a administração considera “necessário avaliação junto à comunidade”.

Mauá informou que o tema está em estudo para o próximo ano. E Ribeirão Pires afirmou que aguarda notificação oficial do Estado para definir posicionamento. (com Agências)