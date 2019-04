Metroviários de São Paulo aprovam greve para próxima terça-feira

Do Dgabc.com.br



Os metroviários decidiram paralisar as operação na próxima terça-feira (30), em São Paulo. Após quatro reuniões entre o Sindicato e o Metrô, os trabalhadores avaliaram que as propostas apresentadas não atenderam as necessidades da categoria. A greve foi aprovada em reunião nesta quinta-feira (25).

De acordo com comunicado oficial, a empresa propôs apenas a reposição de inflação pelo índice IPC-Fipe nos salários e no vale-refeição e vale-alimentação, sem aumento real.

Uma nova reunião está agendada para segunda-feira (29), às 18h30 para deliberação e organização da paralisação.