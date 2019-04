Medina e Italo são eliminados, mas Filipe Toledo vai à semi em Bells Beach

26/04/2019 | 21:14



Filipe Toledo será o representante brasileiro nas semifinais da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, ele foi o único competidor do País a avançar nas quartas de final, sendo que Gabriel Medina e Italo Ferreira foram eliminados nesta fase.

Em sua bateria, Filipinho teve pela frente o australiano Jacob Willcox e o venceu por 14,17 a 13,06. O convidado da organização, porém, lhe deu trabalho ao conseguir as melhores notas do começo da bateria. Mas o brasileiro deu o troco em grande estilo ao conseguir um 8,17.

No fim, Willcox obteve uma nota 6,23, insuficiente para superar Filipinho, que nas semifinais vai encarar outro surfista da Austrália. Se trata de Ryan Callinan, que superou norte-americano Kelly Slater por 12,67 a 5,67.

Atual campeão mundial, Medina duelou com o havaiano John John Florence e perdeu por 16,87 a 15,17 em uma bateria de altíssimo nível nas quartas de final. O brasileiro começou melhor a disputa, conseguindo um 6,67. Só que o havaiano reagiu nas ondas seguintes, tendo obtido um 6,77.

Medina conseguiu uma nota 6,27, mas Florence subiu o nível ao conquistar um 8,87. O brasileiro também elevou o seu somatório ao contabilizar 8,50. Só que ainda precisava de uma nota 8,38 para superar o havaiano. Mas não conseguiu, ainda mais que as condições do mar estavam ruins nos minutos finais da bateria, sendo eliminado em Bells Beach.

Em sua série pelas quartas de final, Italo encarou o sul-africano Jordy Smith e foi batido por 15,23 a 8,40, sendo que uma punição por interferência foi determinante para a sua derrota. Campeão da etapa da Gold Coast, o brasileiro sofreu com o ótimo começo de Smith na bateria, com notas 7,33 e 7,90. E ainda foi punido por supostamente interferir em uma onda do sul-africano, deixando a disputa.