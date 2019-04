Dead Kennedys cancela turnê no Brasil

26/04/2019 | 20:43



Após repercussão de pôster que anunciava turnê do Dead Kennedys no Brasil, a banda divulgou comunicado informando o cancelamento dos show no País.

Segundo o texto, "ações estúpidas foram tomadas e que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados." A banda afirmou que apesar de ter aprovado a arte do pôster feita pelo ilustrador brasileiro Cristiano Suarez e que concordaram com a ideia, "as consequências criaram uma situação bastante perigosa para nossos fãs que frequentam nossos shows. Nós nunca colocamos nosso público em risco, visto que isso não representa o que somos."

O texto ainda informa que os valores que foram repassados para produção da turnê serão doados para instituições de caridade.

Leia na íntegra:

"Ok Pessoal; o promotor no Brasil realmente não soube como gerenciar as coisas da forma correta. Sem nos contatar sobre o assunto, ações estúpidas foram tomadas e que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados. Mesmo assim, nós consideramos que o pôster ficou bem legal e nós concordamos com a ideia; as consequências criaram uma situação bastante perigosa para nossos fãs que frequentam nossos shows. Nós nunca colocamos nosso público em risco, visto que isso não representa o que somos. Por esta razão, infelizmente estamos bastante tristes em informar que a banda não mais poderá tocar no Brasil este ano; sentimos que esta é realmente a única alternativa de manter as pessoas seguras. Nós faremos uma doação da porcentagem dos rendimentos que nos foram antecipados para uma instituição de caridade. -Dead Kennedys"

O pôster

Na ilustração divulgada pela produtora EV7 Live, responsável pelo evento, há uma família vestida de palhaço, usando camisetas que lembram a da seleção brasileira e segurando armas.

Em inglês, um dos filhos diz: "Amo o cheiro de pobres mortos pela manhã." Ao fundo, aparecem favelas em chamas e à frente tanques de guerra.

A banda punk iria se apresenta nos dias 23/4, no Circo Voador (RJ), 25/4 no Tropical Butantã (SP), 26/4 no Toinha Brasil Show (BSB) e 28/4, no Mister Rock (BH).