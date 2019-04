Disney Channel exibe segunda temporada de 'Juacas'

Da Redação



28/04/2019 | 07:00



Um novo verão começa nas belas praias da cidade de Itacaré, na Bahia, e a turma de Juacas se reúne para outra leva de episódios. O seriado nacional acaba de ganhar segunda temporada, já em exibição de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 17h30, na grade do Disney Channel.

Os capítulos de estreia do programa passam na televisão paga originalmente em 2017. Dois anos depois, o público volta a se encontrar com os personagens e o ambiente surfista do projeto. Se antes a equipe que dá nome a atração foi formada de maneira um tanto quanto inusitada, desta vez o grupo precisa se reerguer para mostrar seu valor.

As coisas não acabaram bem para os Juacas, que não conseguiram conquistar o disputado Caoss (Campeonato Anual de Onda Super Surfe). O time formado por Rafa (André Lamoglia) e Billy (Bruno Astufi) e Jojó (Marino Canguçu), este último morando na fazenda da família e muito longe do mar, está separado e o treinador Professor Juaca exige que o trio deixe o estresse de lado para que volte ao esporte.

Além do drama pessoal dos amigos, a série aposta nas faíscas com outras equipes que também estarão na 35ª edição do Caoss, entre elas os Red Sharks e as garotas do Sirenas. Destaque para o surgimento dos Carpe Diem, novatos que prometem agitar ainda mais as ondas de Itacaré.

A nova etapa de Juacas contará com apresentação de 25 episódios, cada um com duração média de 30 minutos. O público deve ficar atento a participações especiais no seriado, caso da banda Supercombo e dos cantores Bruno Martini e Bárbara Dias. Para quem quiser ver (ou rever) o início de tudo, a primeira temporada está disponível para assinantes do catálogo da Netflix.