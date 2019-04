Afetados pela água suja de Santo André podem pedir desconto a partir de 2 de maio

Do Dgabc.com.br



26/04/2019 | 19:12



Os moradores de Santo André atingidos pelo problema da água suja - avermelhada e marrom - terão desconto na conta de abril, que poderá ser solicitado a partir de quinta-feira (2). O desconto será referente ao período de 17 a 25 de abril. Para ter o benefício, o munícipe deverá ir a um dos quatro postos de atendimento do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) com a conta de saneamento de abril. De acordo com a autarquia, o consumidor receberá em mãos a conta com o novo valor.

O problema surgiu a partir de uma falha no tratamento da água pelo sistema Rio Grande/Billings, da Sabesp. Em Santo André, foram atingidos imóveis abastecidos pelos reservatórios Vila Vitória e Paraíso, que atendem cerca de 30% da população.

Segundo a Sabesp, a alteração na cor da água foi uma decorrência das chuvas intensas de março e abril, que causaram o extravasamento do Rio Grande para a Billings, aumentando a velocidade do fluxo da água.

O desconto em Santo André será o mesmo concedido em São Bernardo e Diadema, que são municípios onde a distribuição de água é feita diretamente pela Sabesp. Em Santo André, a água é comprada da Sabesp e distribuída pelo Semasa a toda a população.

Confira abaixo os endereços dos Postos de Atendimento do Semasa:

• Posto Atendimento Centro: Av. José Caballero, 249 – Centro

• Posto Atendimento Guarará: Rua Jericó, 51 – Vila Vitória

• Posto Atendimento SIM Palmares: Av. Palmares, 830 – Vila Palmares

• Posto Atendimento SIM Parque das Nações: Rua Iugoslávia, 31 – Parque das Nações

SÃO BERNARDO E DIADEMA

A companhia de saneamento disse ainda que os moradores afetados de São Bernardo e Diadema devem solicitar o benefício à Sabesp por meio do telefone 0800 0119911. A empresa avalia o caso e concede a isenção nas contas emitidas entre 25 de abril e 24 de maio. Para pedir o desconto, a conta nesse período já deve ter sido emitida.