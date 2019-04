Anunciado, Brunno Lima é inscrito no BID e já pode estrear pelo Guarani

26/04/2019 | 19:03



O Guarani anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Brunno Lima, de 23 anos, por empréstimo até o final do Campeonato Paulista 2020. O jogador, que também atua na lateral direita, disputou o último Campeonato Carioca pela Cabofriense, tendo marcado em três oportunidades.

Brunno Lima iniciou a carreira no Grêmio Osasco e se destacou no futebol paulista ao fazer parte do elenco do Audax no vice-campeonato paulista de 2016, sob o comando de Fernando Diniz, hoje no Fluminense. Ele passou ainda por clubes como Oeste e Nacional.

O zagueiro já foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e poderá estrear, caso seja a vontade do técnico Vinícius Eutrópio, neste sábado, às 16h30, diante do Figueirense, no Estádio Brinco de Ouro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Desde o fim do Campeonato Paulista, o Guarani havia contratado cinco jogadores: o goleiro Jefferson Paulino, o lateral-direito Bruno Lima, o zagueiro Xandão, o meia Arthur Rezende e o atacante Eder Luis.

"Nós fizemos contratações pontuais, justamente porque o Guarani não vive um momento de fazer apostas financeiras. Ainda estamos abertos ao mercado, mas a prioridade é esse grupo que temos hoje. No decorrer do campeonato pode acontecer algumas coisas, mas estou muito feliz com o grupo e com a resposta que ele está nos dando", afirmou Eutrópio.

TIME - Em relação ao time que vai mandar a campo, Vinícius Eutrópio ainda tem algumas dúvidas. Na lateral direita, Léo Príncipe aparece como candidato, mas pode perder a vaga para Brunno Lima.

O provável Guarani para esse jogo é: Giovanni; Léo Príncipe (Bruno Lima), Xandão, Ferreira e Inácio; Deivid, Ricardinho, Mateusinho, Arthur Rezende e Felipe Amorim; Diego Cardoso.