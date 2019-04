Nova temporada de 'Dark' ganha data de estreia e teaser sobre apocalipse

26/04/2019 | 18:59



A Netflix lançou nesta sexta-feira, 26, um teaser da nova temporada de 'Dark'. A produção alemã, centrada no mistério do desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade, estreará a segunda temporada no dia 21 de junho.

O teaser é bastante sombrio e mostra os personagens Jonas Kahnwald, Mikkel e Ulrich em busca por respostas. Noah, padre sinistro que faz experimentos com viagens no tempo, também aparece. O vídeo intercala passagens no passado, no presente e no futuro. Uma voz em off afirma: "Tudo está conectado. Há coisas que você não sabe. O apocalipse precisa acontecer".

Confira: