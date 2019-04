Luana Piovani comenta sobre Pedro Scooby e Paolla Oliveira juntos em festa: Tem mais é que passar o rodo mesmo

26/04/2019 | 18:10



A festa de aniversário da cantora Ludmilla deu o que falar! Pedro Scooby teria sido visto com Paolla Oliveira durante o balada, mas isso não abalou Luana Piovani, que se separou do surfista em março, logo após o fim do Carnaval. Luana postou uma foto, no Instagram, dentro de uma banheira e o ex comentou a publicação:

Pacotão fino!

E Piovani respondeu:

Você conhece bem, né, bifão.

Uma seguidora viu a troca de carinho dos dois, e escreveu:

Você dando telha pra seu bifão e ele chegando em evento com Paolla Oliveira.

A atriz, que não é de deixar para lá, rebateu a crítica:

Amada, presta atenção, ele tá solteiro. Tem mais é que passar o rodo mesmo, vou dar trela e cartaz pra ele a vida toda. Mulher é um bicho que precisa se desamarrar dessa vida de repressão. Vocês pensam muito errado, tudo ciumenta, possessiva, vingativa... suave, fia, suave.