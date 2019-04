Namorado de Kylie Jenner faz festa temática de Vingadores: Ultimato

26/04/2019 | 18:10



Felizmente já estreou Vingadores: Ultimato e, querendo ou não, esse é um dos grandes assuntos do ano! E aproveitando sua paixão pela franquia dos filmes de heróis, Travis Scott, namorado de Kylie Jenner, realizou uma festa adiantada de aniversário na última quinta-feira, dia 25, para já começar as celebrações de seus 28 anos de idade, no dia 30 de abril!

E por meio do Instagram, a empresária postou diversas fotos em família, em que o casal aparece com a filhinha, Stormi Webster, antes de ir para a festa. Nos cliques, é possível ver que o rapper escolheu se fantasiar de Homem de Ferro, enquanto Kylie aparece vestida de Capitã Marvel - com direito até mesmo a cabelos loiros!

Por meio do Stories, Kylie ainda mostrou que sua filha estava bem fofa vestida de Thor! Ela até mesmo tinha um martelo só seu, para mostrar todo o seu poder.

Bem legal, né?