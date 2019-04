Brasileirão 2019: Busca do Google permite acompanhar até três jogos em tempo real

Da Redação, com assessoria



26/04/2019 | 17:18

A experiência de Busca no Google ficou mais detalhada para os fãs de futebol acompanharem em tempo real seu time no Brasileirão. A grande novidade para este ano é a possibilidade de acompanhar o placar de três jogos ao mesmo tempo na tela dos celulares Android.

Quem acompanhou o último Brasileirão pela Busca, sabe que era possível conferir apenas um placar. Agora, você consegue torcer e se emocionar com os resultados de 3 partidas ao mesmo tempo. Para isso, é só digitar o nome do time na busca e ativar “placar”. Essa função fica disponível, apenas no dia do jogo, poucas horas antes da partida começar. Além dos quadros que incluem estatísticas, notícias e a programação dos jogos, os usuários também encontrarão um “espaço” com fotos, comentários e todas as jogadas importantes das partidas em tempo real.

