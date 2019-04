Após dez anos, Sabrina Sato não é mais a Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel

26/04/2019 | 17:10



O fim de uma era! Após dez anos, Sabrina Sato não é mais Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Sabrina está vivendo uma fase muito importante em sua vida pessoal, e por isso não poderá continuar se dedicando com a mesma frequência à escola de samba. Provavelmente isso tem a ver com o nascimento da primeira filha da artista, Zoe, e do fato de seu programa estar sendo repaginado pela Record TV.

Procurada, a assessoria da agremiação não foi encontrada para comentar a saída de Sabrina. Entretanto, a notícia põe em xeque a permanência da apresentadora como Rainha da Gaviões da Fiel. Será que ela também deixará a escola de São Paulo?