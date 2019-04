Débora Nascimento dispara: - Tive medo de ficar sozinha

26/04/2019 | 17:10



Depois de se separar de José Loreto por conta de uma suposta traição do ator, Débora Nascimento recentemente foi flagrada com o ex-marido algumas vezes. Em um vídeo feito para a Glamour, algumas amigas famosas da atriz foram convidadas a fazer perguntas para a morena. Juliana Alves questionou se Débora teve algum medo antes da maternidade, algo que tivesse se tornando motivo de orgulho e a resposta foi surpreendente:

- Tive medo de ficar sozinha. Medo de se sentir sozinha, acho que todo ser humano passa um pouco por esse medo.

Pathy Dejesus perguntou como Nascimento faz para os desafios do dia a dia não abalar a filha, Bella:

- Com essa vida corrida com todos os desafios que a gente enfrenta, com todos os problemas que a gente enfrenta na rua, até com as energias que a gente enfrenta no dia a dia, quando eu chego em casa eu tento filtrar para não afetar minha filha. Então, até as minhas emoções eu tento filtrar quando estou com ela, eu deixo meio que para fora de casa.