Notícias da semana - 22 a 28 de abril

28/04/2019 | 07:00



ESPORTES

‘Brasileirão’ é o maior torneio do futebol masculino nacional

A disputa pelo principal título nacional de futebol profissional masculino já começou. Foi iniciado ontem o Campeonato Brasileiro 2019, o ‘Brasileirão’, que movimenta 20 equipes de dez Estados, em confrontos que irão terminar somente no fim do ano – novembro ou dezembro, uma vez que o calendário ainda não está completamente definido. Todos se enfrentam com partidas jogadas dentro e fora de ‘casa’ em 38 rodadas.

Neste ano, a novidade fica para a participação de Fortaleza (Ceará), CSA (Alagoas), Avaí (Santa Catarina) e Goiás (Goiás), vindos da Série B. Outra atração é a presença do VAR (Video Assistant Referee, em inglês, ou árbitro assistente de vídeo, em português) em todos os jogos para tentar ajudar os juízes em determinados lances um tanto quanto complicados no campo.

O sistema continua a ser o de pontos corridos, adotado desde 2003 e que premia o time que mais pontuar ao longo da competição. No ano passado, o Palmeiras terminou na frente, com 80 pontos ganhos. Caso haja empate na classificação, o ranking será definido com ajuda de critérios específicos, casos de maior número de vitórias e saldo de gols.

FEMININO - O Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2019 iniciou disputa em março com 16 times na briga pelo troféu, sendo dado à equipe campeã em 20 de outubro, data do segundo jogo da final – a atração não conta com sistema de pontos corridos ao longo de toda a agenda. O atual vencedor é o Corinthians.

SAÚDE

Cidades da região sofrem com água contaminada

Moradores do Grande ABC têm sofrido com água turva de odor fétido que encontram nas torneiras nas últimas semanas. As prefeituras notificaram a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo abastecimento em São Bernardo e Diadema e pela venda de água bruta para Santo André, por causa do problema.

Protestos na semana passada também marcaram a insatisfação dos cidadãos dos três municípios afetados com a contaminação. Segundo especialista em recursos hídricos, o consumo desse tipo de líquido contaminado deve ser evitado ao máximo para que não haja possíveis prejuízos à saúde.

POLÍTICA

Brasileiros avaliam bem o governo Bolsonaro

Pesquisa do instituto Ibope revelou que 35% dos brasileiros acham que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) está ótimo ou bom. Das 2.000 pessoas entrevistadas, 31% avaliam como regular, 27% como ruim ou péssimo e 7% não sabem.