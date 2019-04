Garoto em busca de felicidade

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



28/04/2019 | 07:00



As loucuras que rondam o universo de Irmão do Jorel têm conquistado cada vez mais o público brasileiro e de outros países vizinhos. O sucesso da animação nacional lhe garantiu novos episódios, que já estão sendo exibidos nas noites de segunda-feira, sempre às 20h, na programação do Cartoon Network, com reprises ocorrendo ao longo da semana em horários variados. A chegada da terceira temporada, no início do mês, faz com que o canal da rede fechada celebre abril como o Mês Alucinante do Irmão do Jorel, pronto para divertir os fãs de diferentes idades.

O novo pacote de capítulos conta com total de 26 produções inéditas, sendo que 13 delas estão sendo liberadas em um primeiro momento, Trata-se da primeira animação original do Cartoon Network na América Latina, também sendo exibido em locais como Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, Costa Rica e Panamá.

A série aborda o inusitado universo do personagem principal, menino que vive à sombra de seu popular e idolatrado irmão e, por isso, é conhecido somente como Irmão do Jorel, com seu nome nunca tendo sido revelado. Entre o convívio com colegas na escola, tempo na companhia da família, assistindo a filmes do superastro do cinema Steve Magal ou mantendo amor impossível por Ana Catarina, o garotinho de 8 anos sempre está em busca de sua própria identidade no meio da década de 1980 – por isso a existência de itens como fitas de VHS (antepassado das tecnologias de DVD blu-ray nos qual os filmes são vendidos atualmente nas lojas) e videogame antigo, por exemplo.

Desta vez, ele terá que lidar com a ausência de sua melhor amiga Lara, que se mudou para o Japão ao fim da temporada anterior.

Aos 34 anos, o ator, roteirista e quadrinista Juliano Enrico, de Santa Catarina, utilizou suas vivências para criar a série, mas não é espécie de biografia. Ele afirmou ao Diarinho que a produção da quarta temporada do desenho já começou. Entre as futuras aventuras, ele revelou que o pato Gesonel, conhecido como Mestre do Disfarce, terá episódio especial e que diversas canções sobre mudar o mundo marcarão presença.

CAMPANHA - O Mês Alucinante do Irmão do Jorel abriu espaço para ação social que tem arrecadado calçados de todos os tipos. A campanha acaba na terça-feira (30) e as doações para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo podem ser feitas em qualquer parada da Linha 4-Amarela do Metrô, na Capital. Caixa coletora especial em formato de galochas amarelas gigantes, como as usadas pelo protagonista da animação, está na Estação Faria Lima pronta para ficar cheia de sapatos, tênis, chinelos e solidariedade.

Juliano Enrico fala sobre série e público

Quais são os desafios para a produção da série?

Uma delas é sincronizar todas as etapas de produção sem comprometer a liberdade e as possibilidades da criação. Irmão do Jorel conta com equipe e precisa estar em atividade constante. Ter as melhores ideias nos momentos certos do cronograma é responsabilidade grande. Outro desafio é manter a qualidade da série com roteiros cada vez mais desafiadores sem perder os prazos. Precisamos estar dispostos a fazer adaptações. Os episódios são resultado dessa combinação louca de decisões criativas e operacionais. O maior desafio é fazer com que o Brasil entenda que animação é mais do que entretenimento. É um grande mercado de negócios dentro e fora do País, empregos, audiência, formação de talentos e crescimento econômico.

Como tem sido o contato do público com o desenho?

O contato é muito legal! Percebo que existe um vínculo afetivo do público com as histórias e os personagens vendo a forma como eles expressam isso na internet ou quando me abordam nas ruas. Recebo desenhos, abraços, imitações de personagens, ideias para episódios. Integrantes da equipe me contaram que, sempre que falam sobre o trabalho no Irmão do Jorel, recebem muito carinho também. Assistindo às sessões no Cinemark (realizadas em março) pude escutar a reação dos públicos jovem e adulto em momentos diferentes, mas, em muitos deles, todo mundo ria junto. Muita gente fala que se aproxima dos pais ou que assistir ajuda na luta contra a depressão. Algumas mães chegaram a dizer que o desenho tem ajudado na alfabetização de filhos autistas, que aprendem escrevendo o nome dos personagens favoritos da série.

Você tem momentos favoritos na história?

Gosto do episódio Excursão Alucinante Sem Freio (segunda temporada), quando Irmão do Jorel fica para trás depois de o ônibus partir. Fica tudo em câmera lenta, com ele correndo enquanto toca uma música tocante composta por Daniel Furlan (roteirista e dublador) chamada Não Me Faça Aprender Mais Nada. Dona Danuza brilha nesse episódio, inspirado em momento real da minha infância. Minha mãe perseguiu o ônibus da excursão.

Vovó Juju sempre dá dicas de alimentação nos episódios

Irmão do Jorel abre espaço para concientização de alimentação saudável, principalmente pelos costumes da Vovó Juju. Ela tem como principal foco fazer com que a família viva a comer abacate, considerado superalimento por possuir mais de 20 vitaminas e minerais. Não há comprovação de que sua ingestão ajude as pessoas a ter cabelos bonitos, mas é item presente em certos cremes hidratantes que podem, sim, deixar os fios mais sedosos e nutridos.

Outra dica da personagem é o consumo de aveia. Esse tipo de cereal conta com carboidratos, proteínas e minerais. Entre os benefícios de comer diferentes tipos de aveia estão bom funcionamento intestinal (o que resulta no ‘cocô bonito’) e a redução dos riscos de doenças ligadas ao coração.

Vovó Juju recomendou comer inhame quando viu um ‘garoto’ pálido. Nesse caso, isso seria reflexo de anemia e o ingrediente, por ser fonte de ferro e vitamina C, faria a pessoa ter a saúde restabelecida.