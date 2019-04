Alemão tem habilidade de patinar de cabeça para baixo

Luís Felipe Soares

Andar de patins pode até ser atividade esportiva considerada comum, mas trocar os pés pelas mãos na modalidade não é tarefa fácil. O desafio foi aceito pelo alemão Mirko Hanßen, que mostra mescla de equilíbrio e força para desfilar de ponta-cabeça em cima das rodinhas. A habilidade do jovem de 23 anos lhe garantiu marca no Guinness World Records com o recorde de mais rápida volta de 50 metros em patins com as mãos do mundo por completar o trecho em apenas 8,55 segundos.

O estilo nada convencional do rapaz começou a ser treinado quando ele tinha apenas 4 anos. A marca especial foi atingida em 16 de novembro de 2017, na cidade de Bocholt, na Alemanha, quando saiu correndo e praticamente se jogou na rua de cabeça para baixo para ganhar velocidade. Em seu Instagram (@mirkohanssen.handskating) é possível ver fotos e vídeos de suas brincadeiras com os patins em mãos.