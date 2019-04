Jonas Brothers estampam capa de revista e revelam qual dos três tinha o melhor corte de cabelo nos anos 2000

26/04/2019 | 16:10



Os Jonas Brothers voltaram com tudo! O grupo formado por Joe, Kevin e Nick fez um comeback tão incrível que conseguiram, com a música Sucker, o número um das paradas da Billboard, algo que nunca haviam alcançado na carreira. Para comemorar, os rapazes estamparam a capa da revista Billboard e falaram sobre como decidiram voltar com a boyband.

Segundo Nick, tudo começou em 2018, quando os três estavam na Austrália e decidiram fazer uma sessão de terapia em conjunto disfarçada de jogo de bebedeira. A brincadeira era a seguinte: cada um escrevia perguntas bem espinhosas para os irmãos em um papel e colocavam em um pote. Então, eles tinham que tirar a pergunta e responder. Joe, Nick e Kevin abordaram assuntos como as prioridades de suas vidas, pressões e conflitos, e os irmãos deveriam, então, dar uma nota de um a dez para a resposta, sendo um a mais honesta e dez a menos honesta. Então, a pessoa que respondeu a pergunta deveria beber o drink pela quantidade de segundos que ganhou como nota. Nick contou que, entre eles, houve alguém que acabou se embebedando mais:

- Kevin evitou um pouco o assunto, então ele bebeu um pouco mais do que Joe e eu.

Os irmãos contaram que a relação entre eles, desgastada por causa dos anos trabalhando juntos nos Jonas Brothers, começou a melhorar, entre outros motivos, pelo nascimento das filhas de Kevin, Alena e Valentina, já que a família ficou mais unida. Nick, que foi quem pediu pelo hiato em 2013, também foi o irmão que pediu para que eles retomassem com o grupo:

- Eu comecei a colocar algumas músicas dos Jonas Brothers no meu setlist, mas sempre pensei: Isso seria muito mais legal com os outros Jonas Brothers.

Kevin foi o primeiro que topou o comeback:

- A ideia de ter minhas filhas me assistindo no palco com meus irmãos e experenciando esse lado da minha vida era irresistível.

Já Joe não estava tão certo, e só aceitou verdadeiramente o convite enquanto os irmãos gravavam, em 2018, um documentário - que irá ao ar ainda em 2019 pela Amazon:

- Estávamos tocando Lovebug nesse lindo apartamento. Eu estava tão feliz. Olhava para aqueles caras e pensava: Estou pronto. Vamos fazer isso, de verdade.

Os irmãos contaram, ainda, que Sophie Turner, noiva de Joe, e Priyanka Chopra, esposa de Nick, ajudaram muito na produção das músicas:

- Priyanka e Sophie amam música pop e escutam às paradas de sucesso o tempo todo, disse Nick. Então tivemos boas gurus, para perguntar coisas do tipo: Essa música soa bem?

Fofo, né?

Nick contou, em um vídeo liberado no site da Billboard, como foi sua reação ao descobrir que eles haviam alcançado o número um das paradas. Segundo o cantor, eles até tinham conversado sobre o assunto, mas não esperavam que fosse acontecer, já que nunca haviam chegado nisso. Um dia, em uma conversa com a equipe, ele disse: 'Acho que isso vai acontecer', e os funcionários disseram que ainda não tinham certeza:

- Eu nem imaginava que eles haviam escondido o pacote com uma placa que dizia: 'Meus parabéns pelo número um', disse Nick. Era pra mostrarem naquele dia, na sexta-feira, e toda a ideia deles foi arruinada. Então, na segunda de manhã, eu acordei e tinha um pacote na porta da frente. Abri e olhei para aquilo, tive um momento de felicidade, de orgulho, e queria abraçar várias pessoas, o que não é algo comum para mim, mas um número um da Billboard pode fazer isso. Isso realmente faz você querer abraçar alguém.

Em um outro vídeo, os irmãos fizeram uma brincadeira para ver se conheciam um ao outro. Ao receberem a pergunta sobre quem é o maior fã de Game Of Thrones, a resposta foi unânime: Joe! Nick ainda brincou com o fato do cantor estar noivo de Sophie, que é uma das estrelas da série:

- Se você gosta tanto da série, por que não se casa com ela?.

Joe também foi escolhido como o integrante da boyband que tinha o melhor corte de cabelo nos anos 2000. E aí, concorda?

Kevin, por outro lado, recebeu o posto do melhor em dar cantadas! Ele não acreditou, mas Joe disse:-

Nós vimos um vídeo de Kevin falando com sua agora esposa há alguns anos, e suas cantadas eram certeiras.

Uau!