Niva, Fusca e Jimny: confira carros pequenos e valentes

Leo Alves



26/04/2019 | 16:18

Não é simples determinar o que são os carros pequenos. No mercado americano, por exemplo, um Toyota Corolla é considerado compacto, sendo que para os brasileiros ele é um veículo médio. Sendo assim, para determinar quais seriam os modelos que entrariam nesta galeria especial do Garagem360, foi considerada a medida de 4 metros de comprimento, pois carros com este tamanho ainda são considerados compactos no mercado nacional.

Há alguns que ficam longe desta medida, como o Fiat 500 original, que tem 2,97 m de um para-choque ao outro. Somente um carro da lista extrapola este limite, já que o Gurgel Carajás tem 4,11 m de comprimento, mas não merecia ficar de fora da lista. Sem mais spoilers, confira na galeria a seguir todos os veículos escolhidos.

Carros pequenos e valentes