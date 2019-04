83° edição da tradicional Festa do Pilar acontece nesse sábado, em Ribeirão Pires

Lorena S. Ávila

26/04/2019 | 15:12



A Estância Turística de Ribeirão Pires realizará, entre os dias 27 de abril (sábado) e 1 de maio (quarta-feira), a Festa de Nossa Senhora do Pilar. O evento cultural e gastronômico oferece diversas atrações para crianças e adultos, dentre elas shows como o da dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo, além de apresentações do musical Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha, bem como a tradicional cavalgada feita por cavaleiros e amazonas.

O festejo também terá programação religiosa como a celebração de missas, carreata com a imagem da santa, Caminhada Mariana percorrida por romeiros e shows gospel para os fiéis. A Virgem do Pilar é uma santa católica, tida como A Santíssima Mãe, protetora e misericordiosa.

O evento promete reunir munícipes e devotos de todo o Estado para as comemorações entorno da tricentenária Capela do Pilar.

Confira a programação completa abaixo:

Dias 27, 28, 29 e 30 de abril, e 1º de maio

Local: Avenida Santa Clara, s/nº - Pilar Velho

Dia 27 de abril (sábado)

17h – Grupo Orbe

18h – João Ramalho & Ribeirinho

19h – De Lukka

21h – Maria Cecília & Rodolfo

Dia 28 de abril (domingo)

09h - Cavalgada (saída – Complexo Ayrton Senna – Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jd. Itacolomy)

16h – Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha

18h – Carreata Jeep Clube (Saída: Vila do Doce – Rua Boa Vista s/nº - Centro)

18h – Montenegro e Ulian

19h30 – Vall Holanda

19h30 – Missa

21h – Renato Vianna

Dia 29 de abril (segunda-feira)

19h30 – Banda Explosão

19h30 – Missa – Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini

21h – Roger & Rogério

Dia 30 de abril (terça-feira)

19h30 - Missa

21h – Originais do Samba

Dia 1º de maio (quarta-feira) – Dia do Trabalhador e de Nossa Senhora do Pilar

10h – Missa

14h – Caminhada Mariana (Saída: Pedreira – Av. Santa Clara, 1313 – Pilar)

14h – Patrulha – Uma Aventura Canina

16h – Missa Campal

18h – Eliana Ribeiro

21h – Leon Felix