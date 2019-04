Preço da gasolina supera os R$ 5 em São Paulo; confira os carros mais econômicos do Brasil

Leo Alves



26/04/2019 | 15:18

O preço da gasolina superou os R$ 5 na cidade de São Paulo. Segundo a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), e divulgada pelo Jornal Agora, o litro do combustível fóssil chegou a R$ 5,19 na capital paulista. Os dados foram levantados na semana passada, entre os dias 14 e 20 de abril.

Preço da gasolina: média nacional

A média nacional, entretanto, ficou abaixo do valor paulistano. De acordo com o levantamento, no país o preço médio da gasolina foi de R$ 4,42.

Etanol

O preço máximo do etanol chegou a R$ 3,59 na capital do estado de São Paulo, segundo a ANP. Já no Brasil, o preço médio do combustível vegetal também é menor que o da cidade, ficando em R$ 2,97.

Mais econômicos

