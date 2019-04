Ana Hickmann explica o motivo de ter optado pela fertilização para engravidar

26/04/2019 | 15:10



Ticiane Pinheiro está grávida, e agora só quer falar sobre maternidade! Em um bate-papo com a amiga Ana Hickmann, em um vídeo no YouTube, Ana revelou o motivo de ter engravidado por fertilização. Ao ser questionada por que ela não quis tentar engravidar naturalmente, a ex-modelo respondeu:

- Para não perder a oportunidade do marido (risos). O Alê, desde que nós nos conhecemos, nunca manifestou a vontade de ser pai. E as poucas vezes que eu toquei no assunto com ele, ao longo do nosso casamento, ele sempre deixava claro que não queria ser pai porque ele tinha medo. Medo de não ser bom pai, medo de não estarmos preparados para isso, medo de atrapalhar minha carreira como modelo, eram vários medos. E a gente sabe que quando um não quer, dois não fazem. Eu respeitava isso nele. Sempre tive vontade de ser mãe, mas guardava isso para mim.

Mas tudo mudou em um Dia das Mães, quando Alexandre Correa contou para a esposa que recebeu o conselho de um amigo, que disse que ele seria um bom pai. No dia seguinte, o casal foi até a clínica de fertilização. Daí em diante foi só alegria e muita comilança! A loira contou que engordou tanto na gravidez que seu peso chegou a três dígitos na balança:

- Eu era um saco sem fundo para comida! Eu comia tudo que via pela frente, eu amava tomar sorvete, fruta, sorvete com fruta, muito sorvete. Na sala de parto eu pedi sorvete [...] Engordei 30 quilos, bati três dígitos na balança.

Mas o importante é que a loira teve uma gravidez feliz, como ela mesmo disse no vídeo!