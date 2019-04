Marcius Melhem deleta rede social após discussão com Danilo Gentili

26/04/2019 | 15:10



O Twitter pegou fogo na última quarta-feira, dia 24! Marcius Melhem fez um comentário sobre liberdade de expressão que irritou bastante Danilo Gentili, que chegou a chamar o comediante e chefe de humor da Rede Globo de hipócrita.

A comédia não anula o Código Penal. A liberdade do comediante tem que ser uma via de mão dupla, disparou Melhem.

O @omarciusmelhem, que ficou famoso às custas do amigo gordo (esse sim engraçado) em um programa com mulheres de biquíni, hoje c**a qualquer regra pra ganhar tapinhas nas costas de um (partido político) - mesmo que essa regra c****a aponte a hipocrisia dele e endosse a censura estatal, rebateu Gentili.

Muitos internautas - inclusive alguns seguidores de Gentili - foram ao perfil de Melhem deixar críticas e ofensas. O humorista optou, então, por deletar o Twitter.

Marcius Melhem paga de sensatão pra relativizar censura estatal quando ela vem do lado que ele gosta. Paga de comediante bonzinho diferente de outros por aí pra sair de gostoso em evento do mercado. Mas fora da bolha é só covarde. Foram lá cobrar coerência e ele apagou o perfil, escreveu Gentili após a polêmica.

Por outro lado, o apresentador do The Noite também teve problemas. Seu perfil no Facebook foi desativado após ele ter feito uma piada considerada racista.

O lixo do @FacebookBrasiI acaba de me banir por sete dias por um post de 2016 onde eu brincava com a @jublackpower - detalhe: a ideia da brincadeira foi dela. Dezenas de pessoas me imputam crime de racismo no mesmo Facebook e não são banidas. Imputar crime: OK. Piada: Não pode.

A piada de Gentili foi feita baseada em uma foto onde ele aparecia com a sua colega de profissão, Juliana Oliveira. A cor da pele de Juliana acabou sendo comparada com a de um chocolate.

De um lado esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado um ovo de Páscoa escrito meu nome.