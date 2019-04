Sandy e Junior vão gravar DVD para encerrar a turnê comemorativa

26/04/2019 | 14:10



As surpresas para os fãs da dupla Sandy e Junior não acabam! Segundo informações do jornal Extra, a dupla gravará um DVD para encerrar a turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira. O DVD será filmado durante o show de 25 de outubro no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Legal, né?

As negociações para que isso pudesse acontecer começaram há cerca de um mês. Por conta do Brasileirão (campeonato de futebol), a data para o DVD teve que ser conciliada com a tabela de jogos, e por isso as gravações serão feitas em uma sexta-feira. Uma produtora de audiovisual já cancelou demais compromissos para acompanhar a dupla nessa jornada.

Além disso, Sandy deu uma repaginada no visual para fazer uma sessão de fotos ao lado do irmão, Junior. A cantora apareceu com os cabelos bem longos e fez com que os fãs surtassem nas redes sociais!