Kris Jenner revela que filho de Kim Kardashian, Saint, foi parar em emergência médica

26/04/2019 | 14:10



Eita, parece que a família Kardashian passou por um baita perrengue nos últimos dias! Em entrevista ao site Refinery29 divulgada na última quarta-feira, dia 24, Kris Jenner revelou que o pequeno Saint West foi parar na emergência recentemente após ter uma suposta reação alérgica durante uma viagem.

A matriarca da família Kardashian-Jenner comentou que, vez ou outra, é chamada com urgência pelas filhas devido a alguma questão com os netos e contou sobre o caso mais recente com Saint.

- O caso mais recente que vem a minha mente foi uma semana atrás, por aí, quando fomos a Palm Springs e descobrimos que Saint pode ser alérgico à grama, disse.

Apesar desse problema inesperado durante o passeio, a matriarca do clã das Kardashian-Jenner confirmou que tudo deu certo no final.

- Fomos parar na sala de emergência, mas tudo está bem, nós solucionamos isso, explicou Kris. Possivelmente, a viagem pode ter sido por conta do Coachella 2019, em que Kanye se apresentou com o coral de seu Sunday Service.

De qualquer forma, pelo visto Kris já tem muita experiência em lidar com as crianças da família! Ela também relembrou a primeira vez em que passou por uma emergência do tipo ocorreu com Mason, filho de Kourtney.

- O primeiro caso foi o mais alarmante. Foi quando Mason comeu pasta de amendoim e seu rosto começou a inchar e sua garganta estava fechando. Tiveram que correr com ele para o hospital. Ele teve alergia à pasta de amendoim por muito tempo. Agora ele está bem, lembrou.

Vale dizer que as crianças ainda vão dar o que falar, já que a família não para de crescer! Muito em breve o quarto herdeiro de Kim e Kanye irá chegar e as expectativas estão gigantescas!