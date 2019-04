Neymar diz ter ficado chateado com críticas que recebeu após dias de folia Carnaval

26/04/2019 | 14:10



O Carnaval pode ter acabado há muito tempo, mas Neymar continua tendo que responder pelo o que ele aprontou na folia! O jogador de futebol concedeu uma entrevista à Fox Sports na última quinta-feira, dia 25, e, durante a conversa, falou sobre os comentários negativos que recebeu por ter se jogado na festança enquanto estava lesionado.

Ao ser questionado pelo jornalista que o entrevistava se houve exagero nas reações por causa disso, Neymar disse que sim:

- É claro que teve. Eu estava machucado, mas eu já estava podendo andar. Eu estava treinando fazia dois meses. Mas deixa a galera falar. Para ser sincero o que mais me machuca são os ex-jogadores falando essas coisas, sabe? Ou até mesmo jogadores que estão jogando. Porque eles jogaram, eles fizeram e alguns fizeram até pior do que eu fiz, do que eu faço. É a única coisa que me incomodou.

Logo no início da entrevista, também se foi perguntado para o ex de Bruna Marquezine se as críticas, de um modo geral, o incomodavam. Como resposta, o jogador disse:

- Já incomodou mais, sendo bem honesto, já incomodou muito. Hoje em dia eu já não ligo mais, sabe? Porque não aguento mais me explicar, falar ou deixar a pessoa me conhecer para saber quem eu realmente sou. Quem me conhece sabe do meu caráter, da minha essência, quem eu sou. Quem me conhece sabe sobre tudo o que eu já enfrentei. Então, quanto a isso eu tô bem tranquilo.

Na conversa, menino Ney também não deixou de falar sobre sua fama de cai cai e afirmou que não se importou com os memes que fizeram dele na última Copa do Mundo.

Por falar em fama, o menino Ney abriu o jogo e falou sobre qual a parte ruim de ser uma estrela:

- Eu perdi muita coisa. Não posso pegar o meu filho e, por exemplo, ir na Disney com ele. Tem que ter um caminho por trás e essas coisas. Não dá para pegar meu filho e ir totalmente livre. Não dá para pegar o meu filho e ir com ele em uma praia, em um parquinho qualquer do Brasil. A fama te tira algumas coisa simples, que você tinha antes e que você acaba perdendo. Mas também te dá muita coisa. Pode ajudar sua família, seus amigos, dá uma vida que sua família sonhou. Então a fama é boa para isso. Você tem que administrar de uma forma que você não se perca.