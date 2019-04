Danilo Gentili é suspenso temporariamente do Facebook por publicação de 2016

26/04/2019 | 13:30



O apresentador Danilo Gentili, que comanda o programa The Noite no SBT, teve sua conta no Facebook suspensa temporariamente por violar as normas da rede social. O bloqueio vai durar sete dias e impede que ele publique novos conteúdos em sua página.

No Twitter, Gentili criticou a decisão: "O lixo do Facebook acaba de me banir por sete dias por um post de 2016 onde eu brincava com a Juliana Oliveira - detalhe: a ideia da brincadeira foi dela. Dezenas de pessoas me imputam crime de racismo no mesmo Facebook e não são banidas. Imputar crime: Ok. Piada: Não pode".

Na publicação, o apresentador está ao lado de Juliana Oliveira, assistente de palco do The Noite, e segura um ovo de Páscoa com a mão. "De um lado esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante este domingo tão especial. Do outro lado, um ovo de Páscoa escrito meu nome", diz a postagem.

O Facebook ainda alertou o comediante sobre a reincidência de conteúdos que violem a política da rede social: "Se você publicar algo que viole os nossos padrões outra vez, sua conta será bloqueada por 30 dias. Se fizer isso outra vez, sua conta será bloqueada por um período ainda maior. Lembre-se: quem publica com frequência conteúdo proibido no Facebook pode ter a conta permanentemente desativada", diz o comunicado.