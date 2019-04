Redação



26/04/2019 | 13:18

O Hotel Maui Maresias é um destino muito romântico no Litoral Norte. Antigamente, o resort só permitia a entrada de maiores de 16 anos. Agora, ele liberou a hospedagem de crianças, mas só em quatro datas específicas.

Programa especial para crianças no Maui Maresias

O hotel preparou atividades para que os pequenos também aproveitem a viagem. O primeiro período disponível será o final de semana do Dia das Mães (11 e 12 de maio). Os baixinhos poderão desfrutar de oficinas criativas e muita diversão na areia. No Domingo, o almoço em família será assinado pelo chef Murilo de Oliveira.

As outras datas disponibilizadas para estadias de famílias com pequenos são distribuídas ao longo do ano, em uma semana nas férias de julho, na semana do Dia das Crianças e no Natal.

