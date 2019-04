Alunos da rede estadual terão quatro períodos de férias

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



26/04/2019 | 12:51



O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (26) que, a partir do próximo ano, alunos e professores das escolas estaduais terão quatro períodos de férias. A medida deverá impactar 250 mil alunos que frequentam 344 unidades de ensino espalhadas pelo Grande ABC.

Com a mudança no calendário escolar, estudantes passam a ter recesso de uma semana em abril, duas semanas em julho, uma semana em outubro e, por fim, 30 dias entre os meses de dezembro e janeiro. A medida não irá interferir nos 200 dias letivos previstos em lei.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a mudança tem como objetivo melhorar o nível de aprendizagem dos alunos e poderá ser incorporado na rede municipal, caso municípios queiram aderir ao cronograma de aulas unificado. “Serão períodos menores de férias a cada fim de bimestre”, explica.

O calendário de escolar de 2020 com as devidas mudanças deve ser publicado no segundo semestre, segundo estimativa da Secretaria da Educação.