Positivo anuncia nova linha de smartphones com Android Go

Da Redação, com assessoria



26/04/2019 | 12:18

A Positivo acaba de anunciar a linha de smartphones Twist 2, composta por quatro aparelhos com o Android Go, sistema operacional para telefones móveis com até 1 GB de RAM. Os novos modelos tem foco no custo-benefício e os preços variam entre R$ 449 e R$ 649.

Positivo Twist 2 Pro

Topo de linha da família Twist 2, o Twist 2 Pro foi projetado para quem está sempre conectado e utiliza o smartphone para registrar momentos do dia a dia, armazenar dados e assistir a filmes e séries. Sua tela IPS de 5,7’’ HD+ tem cores mais vivas e raio de visão de até 180° sem escurecimento, além de formato 18:9 e tela Full View, que se adapta às escalas de filmagem das grandes produções mundiais.

As câmeras frontal e traseira têm 8 MP. Entre as outras especificações ainda 1GB de memória RAM, sistema operacional Android Oreo 8.1 Go Edition e memória interna de 32GB. O Positivo Twist 2 Pro está disponível nas cores preto, dourado e aurora pelo preço sugerido de R$649.

Positivo Twist 2

O Positivo Twist 2 é uma boa opção para usuários que buscam praticidade, conforto e design moderno. O aparelho vem com sistema operacional Android Go 8.1, tela Full View de 5,3’’ e borda mais fina do que as gerações anteriores.

O modelo também tem câmera frontal de 5 MP e traseira de 8 MP com Flash LED, 1GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento. O Positivo Twist 2 será lançado com preço sugerido de R$529, nas cores preto e dourado.

Positivo Twist 2 Go

O Positivo Twist 2 Go tem especificações bastante equilibradas e é ideal para usuários que buscam conectividade e consomem serviços de streaming. Ele vem com conexão 4G, que oferece mais velocidade e fluidez para assistir a filmes e séries na tela Full View de 5’’.

O aparelho é Dual Chip, tem câmera frontal de 5 MP e traseira de 8 MP, sistema operacional Android Go 8.1 e 8 GB de armazenamento. O Positivo Twist 2 Go será lançado com preço sugerido de R$549, na versão preta.

Positivo Twist 2 Fit

O Positivo Twist 2 Fit alia praticidade e economia, especialmente para usuários que usam aplicativos básicos, como o WhatsApp, e que adoram acompanhar as redes sociais. Ele é Dual Chip, tem tela de 5’’, 512 MB de RAM, sistema operacional Android Go 8.1 e câmeras frontal e traseira de 5 MP, além de 8GB de armazenamento. O Positivo Twist 2 Fit já está disponível nas cores cinza e dourado pelo preço sugerido de R$449.

