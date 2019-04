Bruno Gissoni e Gabriel Medina comentam em foto ousada de blogueira e são criticados: A família vai bem?

26/04/2019 | 12:10



Eita! Os internautas do Instagram não gostaram nadinha dos comentários deixados por Bruno Gissoni e Gabriel Medina em foto da blogueira Rachel Apollonio. Ao divulgar uma foto exibindo o bumbum, a morena recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Gissoni, por exemplo, brincou sobre a publicação, em que ela aparece procurando algo na geladeira: Achou?, perguntou o ator.

Já o surfista escreveu: Que isso, menina! Vai colocar uma roupa!

Muita gente não gostou de ver o comentário deles, por acharem falta de respeito com as respectivas companheiras dos artistas.

Para Bruno Gissoni, uma seguidora alfinetou: Nossa, tudo bom com sua esposa? Outra perguntou: E a família vai bem?

Apesar disso, Yanna demonstrou não ter se incomodado com o comentário engraçadinho do marido e também deixou uma mensagem para Rachel: Queiiisssssssssssss, escreveu a atriz, brincando sobre as curvas poderosas da influencer digital.

Apontado como affair de Anitta, o surfista também foi questionado pelos seguidores: E a Anitta?, disse uma. Outra internauta brincou: Miga, olha o boy aqui comentando fotinho de outra!

Eita!