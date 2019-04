Fátima Bernardes corta William Bonner de foto após ser questionada se ainda está casada com ele

26/04/2019 | 12:10



Na edição do Encontro da última quarta-feira, dia 24, um dos convidados, que entrou por meio de um link ao vivo, foi o Sr. Zezinho, que vende sorvete há 40 anos e que vem de uma origem super humilde. Na hora de cumprimentar Fátima Bernardes e mandar um abraço para ela, ele questionou se a apresentadora ainda estava casada com William Bonner.

Apesar da situação um pouco chata, Fátima tirou de letra e ainda usou o Instagram para relembrar, justamente, sua época de Jornal Nacional, que apresentava ao lado do ex-marido. No texto, não deixou de mencionar Zezinho:

O #tbt de hoje é em homenagem ao seu Zezinho, do Crato, Ceará, que emocionou todos nós, no Encontro de ontem, com sua vontade de aprender a ler e escrever. E, ainda, me mandou abraços e disse que tinha saudade dos meus tempos no JN. Minha gratidão a todos que, como ele, me acompanham há tanto tempo.

Algo curioso, que chamou a atenção de alguns seguidores, foi o fato de Fátima ter cortado Bonner de sua foto:

Cortou bonner por quê?, comentou um seguidor.

Outros, porém, a defenderam e a elogiaram:

Você apresenta o programa com o coração. Ótima profissional.

Você é muito linda de corpo e alma!!!

Dona e proprietária do jornalismo brasileiro.

Após o fim do casamento, Bonner engatou um relacionamento com Natasha Dantas, enquanto Fátima está com Túlio Gadêlha.