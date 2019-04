Game da Fórmula 1 vai ter Senna e Prost neste ano

Leo Alves



Game da Fórmula 1 e que se baseia na temporada atual da categoria, o F1 2019 terá uma das maiores rivalidades da história do automobilismo. Os duelos entre o tricampeão Ayrton Senna e o tetracampeão Alain Prost serão revividos nos videogames em junho. A Codemasters, responsável pelo desenvolvido do título, confirmou nesta sexta-feira (26) que irá incluir a McLaren do brasileiro e a Ferrari do francês da temporada de 1990 em uma edição especial do jogo. Ele será lançado no dia 28 de junho para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Senna e Prost no jogo F1 2019

Além dos carros, haverá personagens virtuais dos dois pilotos e pinturas para os bólidos inspiradas nos desenhos dos capacetes de ambos. Pelo comunicado da desenvolvedora, todos esses detalhes serão exclusivos da versão Legends Edition, que provavelmente será a mais cara do game, mas que também dará acesso antecipado ao jogo, permitindo que ele seja disponibilizado três dias antes do lançamento oficial.

No trailer é possível sentir um gostinho de como será o combate virtual entre Senna e Prost.

Fórmula 2 e carros clássicos

Outra novidade anunciada foi a inclusão da Fórmula 2. Sem muitos detalhes revelados, a Codemasters apenas informou que terá de maneira oficial a categoria de acesso. Uma boa opção para os fãs seria se ela fosse adicionada ao modo carreira. Dessa forma, seria possível que o jogador experimentasse a sensação de se destacar primeiro na F2, para somente depois tentar o sucesso no campeonato principal.

E assim como nos dois últimos títulos, neste ano os carros clássicos estarão de volta. Não foram revelados todos os bólidos, mas apenas que alguns que estiveram no F1 2018 também farão parte do novo jogo. Quem comprar na pré-venda ou a Anniversary Edition vai poder jogar com o McLaren MP4-25 e o Ferrari F10, ambos utilizados no campeonato de 2010.

