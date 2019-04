Juros sobem com dólar forte antes do PIB dos EUA

26/04/2019 | 10:19



Os juros futuros operavam em alta moderada na manhã desta sexta-feira, 26, em linha com o sinal do dólar antes da primeira leitura do PIB dos EUA do primeiro trimestre. Internamente, a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento realizado pela B3 e a Eurasia Group, em São Paulo, fica no radar nesta manhã.

Pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast com 50 instituições financeiras aponta para uma aceleração no crescimento em relação a igual período de 2018. As apostas variam entre 1,0% e 2,9%, com mediana de 2,2%, em base anualizada.

Às 9h28, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subia a 7,10%, de 7,08% no ajuste de ontem. Já o DI para janeiro de 2025 indicava 8,81%, de 8,77% no ajuste de ontem. No câmbio, o dólar à vista subia 0,21%, aos R$ 3,9639.

A reforma da Previdência segue no foco. Hoje o presidente da comissão especial na Câmara que trata do tema, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), disse que tem na terça-feira, dia 30, reunião com líderes partidários e que "nosso esforço é votar a reforma o mais rápido possível". Ele disse ainda que a reforma da Previdência dos estados tem que ser feita pelos estados e que é favorável ao projeto, mas "com alguns ajustes".

Também hoje serão divulgadas o relatório da Dívida Pública Federal de março e a Nota de Crédito do Banco Central referente a março.

Mais cedo, foi informado que o Índice de Confiança do Comércio (Icom) ficou estável na passagem de março para abril, em 96,8 pontos. O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) de abril avançou 0,49%, 0,3 ponto porcentual acima do movimento registrado em março, quando houve expansão de 0,19%. Já a confiança da construção ficou estável em abril ante março no nível de 82,5 pontos.