Menos Twitter, mais ação

Do Diário do Grande ABC



26/04/2019 | 10:07



Fazia algum tempo o mercado não reagia com tamanho otimismo às movimentações do governo federal no que diz respeito ao andamento da necessária reforma da Previdência. Ontem, porém, os investidores ficaram animados. A Bolsa de Valores fechou em alta e o dólar caiu graças ao avanço da proposta na Câmara Federal. O presidente do Legislativo, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), definiu o presidente (Marcelo Ramos, do PR do Amazonas) e o relator (Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo) da comissão especial que vai discutir e votar o texto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A reação positiva dos indicadores econômicos, que têm enorme impacto no cotidiano da população, mostra o quanto o País espera pela reforma previdenciária, única maneira de reduzir o deficit público que hoje atravanca o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A retomada dos investimentos em infraestrutura, o aumento dos gastos em serviços essenciais como saúde e educação, o crescimento do emprego e o equilíbrio nas contas dependem hoje de estancar a sangria provocada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no orçamento da União.

Bem encaminhada, a proposta do governo federal espera agora ser escrutinada pela bem-vinda discussão parlamentar, à qual caberá corrigir eventuais distorções, pesando os interesses dos aposentados e pensionistas com os do País. Qual o papel de Bolsonaro nisso tudo? Zelar pelo bom andamento do processo na Câmara e fazer gestões, junto aos próprios deputados federais e também à opinião pública, para defender os pontos positivos da sua tese. Como fará isso?

A prudência recomenda que o presidente seja o mais diplomático possível, evitando o tom beligerante que o tornou conhecido durante a campanha eleitoral. Bolsonaro ajudaria bastante se atuasse para serenar os ânimos, conter o temperamento e buscar o diálogo na captação de votos capazes de aprovar a reforma que o Brasil tanto espera. Resumindo: é hora de mais ação e menos Twitter.